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Confira como a RedSilver faz
para não grudar

  • NÃO GRUDA (MESMO APÓS MUITO USO);
  • NÃO PRECISA DE ÓLEO;
  • NÃO SOLTA SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (PTFE e PFOA);
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Redsilver A queridinha das celebridades

Musas fitness, nutricionistas e até grandes chefs de cozinha. Quem testa a RedSilver se apaixona! Assista aos vídeos:

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Juju Salimeni

@jujusalimeni

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Viviane Araujo
@araujovivianne
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Sheila Mello

@sheilamello

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Sucesso de vendas no mundo, agora no Brasil.

Prepare receitas deliciosas e saudáveis sem usar uma gota de óleo! Afinal do que adianta comprarmos alimentos saudáveis, sem conservantes e com menos sódio, se eles são preparados em uma panela cheia de óleo?

Para resolver esse problema, chega ao Brasil a linha de panelas RedSilver.

As panelas RedSilver possuem o revestimento antiaderente mais potente do mundo, capaz de preparar as melhores receitas sem grudar, mesmo após muito tempo de uso.

Além disso, a RedSilver não solta substâncias tóxicas, conhecidas como PTFE e PFOA, que são derivadas do plástico e fazem muito mal à saúde.

conjunto redsilver v1
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Benefícios das panelas RedSilver

Não Gruda
(Mesmo após muito uso)

Através da tecnologia antiaderente exclusiva RS-ULTRA 3, de 3 camadas, a RedSilver é capaz de preparar os alimentos sem grudar e sem usar óleo, mesmo após muito tempo de uso.

CONHECER OS KITS
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Não precisa de óleo

Prepare alimentos sem usar uma gota de óleo. Livre-se da gordura dos óleos e tenha refeições mais saudáveis e práticas no seu dia-a-dia.

CONHECER OS KITS

Todos os Tipos de Fogão (Inclusive Indução)

Graças ao seu revestimento especial de titânio, um dos metais mais resistentes do mundo, a RedSilver pode ser usada em diversos tipos de fogão, como à gás, indução, elétrico ou cerâmico, suportando as mais altas temperaturas.

CONHECER OS KITS
panela3
design sofisticado 2

Design sofisticado

A RedSilver conta com um design moderno e sofisticado, que vai combinar com a sua cozinha e impressionar seus convidados. Ela vem na cor vermelha clássica e possui 2 linhas cromadas na parte externa. O seu cabo emborrachado possui toque suave e não aquece durante o uso.

CONHECER OS KITS

Mais saudável

Além de suas refeições não precisarem de óleo, a RedSilver também não solta substâncias tóxicas (PTFE e PFOA) durante o cozimento, como acontece com as panelas comuns. Muito mais saúde para você e sua família.

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panela st

Benefícios das panelas RedSilver

Não Gruda
(Mesmo após muito uso)

Através da tecnologia antiaderente exclusiva RS-ULTRA 3, de 3 camadas, a RedSilver é capaz de preparar os alimentos sem grudar e sem usar óleo, mesmo após muito tempo de uso.

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Não precisa de óleo

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Todos os Tipos de Fogão (Inclusive Indução)

Graças ao seu revestimento especial de titânio, um dos metais mais resistentes do mundo, a RedSilver pode ser usada em diversos tipos de fogão, como à gás, indução, elétrico ou cerâmico, suportando as mais altas temperaturas.

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Design sofisticado

A RedSilver conta com um design moderno e sofisticado, que vai combinar com a sua cozinha e impressionar seus convidados. Ela vem na cor vermelha clássica e possui 2 linhas cromadas na parte externa. O seu cabo emborrachado possui toque suave e não aquece durante o uso.

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Mais saudável

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Confira nossos tamanhos das Panelas

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Frigideira 20cm

20cm de diâmetro
4,5cm de altura
frigideira24cm

Frigideira 24cm

24cm de diâmetro
4,8cm de altura
cacarola20cm

Caçarola 20cm

20cm de diâmetro
9,5cm de altura
cacarola24cm

Caçarola 24cm

24cm de diâmetro
10,5cm de altura
panela20cm

Panela 20cm

20cm de diâmetro
9,5cm de altura
alta28 v2

Panela 28cm

28cm de diâmetro
7,5cm de altura
leiteira v4

Leteira 16cm

16cm de diâmetro
2 litros de capacidade
forma v3

Forma de Assar

36cm de  comprimento
24,,5cm de largura
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Quem experimenta, recomenda! 99%
dos clientes satisfeitos

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AVALIAÇÕES MAIS RECENTES DE CLIENTES

1053 Avaliações de clientes recebidas. Média:

281 Comentários

leonice lima 659574e161e11 thumb

Leonice Lima

E bom maravilhoso linda frigideira que comprei quero comprar mais só esperando liberar meu limite do cartão de crédito.

Responder · Curtir · Seguir · 2 min

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Tânia Guslara

O meu kit chegou super rápido! Vale muito a pena mesmo!

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Fabiola Carolina Nascimento

Sensacional! Realmente é muito bom os produtos! Já estou comprando o meu segundo antes que eu fique sem aqui!

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Siglia Camargo

Cristiane S. Bittencourt

É barato pelo oque ele entrega, é um kit completo, De fato ele é MUITO BOOOOOM... Recomendo

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Perguntas mais frequentes sobre as RedSilver

Os preços iniciam à partir de R$267, de acordo com o kit desejado. Clique aqui e escolha um dos nossos kits disponíveis.

Clique aqui e escolha um dos nossos 8 kits disponíveis. Ao encontrar aquele que melhor te atende, clique no botão verde “Comprar Agora” para ser direcionado a etapa de pagamento.

Sim! Caso nenhum dos 8 kits te atenda, você também pode montar seu pedido da forma que desejar, clicando aqui.

Nós parcelamos em até 12x nos cartões de crédito e aceitamos também Pix e boleto bancário para pagamento à vista. Clique aqui e escolha o seu kit.

O prazo médio de entrega para a região sudeste é de até 7 dias úteis. Para as demais regiões, o prazo de entrega é de até 12 dias dias úteis, normalmente sendo entregue antes.
*O prazo de entrega exato será exibido no momento da compra, após informar o seu CEP.

Somos fabricantes e estamos há mais de 10 anos no mercado. Nosso registro no IMNMETRO é o 010 980/2022. Somos uma empresa séria e comprometida com nossos clientes. Utilizamos as maiores transportadoras do Brasil, que garantem a entrega dentro do prazo. Além disso, nosso site é totalmente seguro e criptografado, para que você possa realizar sua compra tranquilamente.

As panelas Redsilver possuem o revestimento antiaderente RS-ULTRA-3, uma tecnologia exclusiva, de padrão internacional, composta por 3 camadas de pó de pérola e titânio, que além de não grudar nada, também não solta substâncias tóxicas. E tudo isso foi comprovado pelo Inmetro, que conferiu à Redsilver a classificação máxima (A) em todos os testes.

Nós damos garantia de 90 dias para qualquer tipo de defeito e temos também a nossa garantia exclusiva de satisfação, que funciona assim: Você pode usar as panelas por 30 dias e se não gostar delas, por qualquer que seja o motivo, basta entrar em contato conosco por e-mail ou Whatsapp que nossa fábrica te devolve todo o dinheiro que você pagou! Mesmo que as panelas estejam perfeitas e sem nenhum defeito. Se você não gostou, nós devolvemos o seu dinheiro. Simples assim. Sem dor de cabeça e sem complicação.

Sim, você pode riscar o óleo da sua lista de compras! Com a Redsilver, você não usa nem uma gota de óleo e não gruda! É muito mais saúde para você e sua família.

Sim. Esse é um dos grandes diferenciais da RedSilver em relação às concorrentes similares brasileiras. A RedSilver continua sem grudar mesmo após muito tempo de uso devido ao seu antiaderente, que é formado por 3 camadas, seguindo o padrão de qualidade internacional. Já as concorrentes brasileiras contam com apenas 1 ou no máximo 2 camadas de antiaderente, se desgatando mais rapidamente.

Sim! Após realizar o seu pedido em nosso site, irá aparecer uma tela com a opção de adicionar mais tampas ao seu pedido. Além disso um de nossos vendedores também entrará em contato com você para perguntar se correu tudo bem com seu pedido e se você deseja incluir mais tampas ou alguma outra panela.

Sim! A RedSilver pode ser usada em todos os tipos de fogão: À gás, elétrico, cerâmico, indução, entre outros.

Limpar a RedSilver é muito simples! Basta utilizar detergente neutro, água e passar uma esponja suavemente. Você não precisará fazer muita força para esfregar a esponja, pois na RedSilver nada gruda. Você também pode lavar as panelas RedSilver na máquina de lavar louças.

A RedSilver está disponível para venda apenas através do nosso site oficial, e não é vendida em lojas físicas. Essa foi uma estratégia que adotamos para reduzir o preço para você, consumidor final, eliminando os custos com lojas, distribuidores e revendedores. Esse inclusive é outro grande diferencial, no qual superamos nossos principais concorrentes tanto na qualidade como também no preço.

Sim. Entregamos em todo Brasil através de diversas transportadoras e Correios.

Todos os nossos modelos de panela possuem a espessura de 4,2 milímetros, isso é quase o dobro da espessura das panelas comuns, que tem em média 2,5 milímetros. Essa característica faz com que as panelas RedSilver sejam muito mais robustas e resistentes. A diferença é nítida, e você já percebe na primeira vez em que tem uma RedSilver nas mãos.

Não. Os cabos e pegadores das panelas RedSilver são emborrachados, com toque muito suave, e por conta disso não esquentam.

Sim. Precisamos dos dados para que sua compra seja validada e o produto entregue corretamente em sua casa.

Após a confirmação do pagamento, você receberá em seu e-mail, e também no seu Whatsapp, uma mensagem da nossa equipe com os dados da sua compra e o código de rastreio da transportadora. Com essas informações você poderá acompanhar a entrega da RedSilver à qualquer momento.

Sim! Talvez você não saiba disso, mas existem alguns compostos tóxicos (PTFE, PFOA e OS PFOS) que as panelas comuns vão soltando enquanto cozinham os alimentos. De acordo com estudos recentes, o consumo de alimentos contaminados com esses compostos, à longo prazo, pode ocasionar problemas de artrite, tireóide, colesterol, infertilidade, entre outros.
A RedSilver é totalmente livre desses compostos, devido ao tipo de revestimento antiaderente utilizado. Então com a RedSilver você pode ficar tranquilo(a) com a sua saúde.

Sim! Se você preferir as panelas RedSilver podem ser lavadas também na máquina de lavar louças.

Sua experiência completa com os nossos e-books
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Receitas de Frigideira

Guia com Receitas deliciosas e completas para você usar na sua RedSilver.

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Receitas gostosas e saudáveis

Neste Guia mostramos que é possível fazer receitas saudáveis e muito deliciosas.

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Receitas de 15 Minutos
Guia com pratos e receitas que podem ser preparados em 15 minutos.
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Panelas RedSilver ®
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