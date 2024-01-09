Prepare receitas deliciosas e saudáveis sem usar uma gota de óleo! Afinal do que adianta comprarmos alimentos saudáveis, sem conservantes e com menos sódio, se eles são preparados em uma panela cheia de óleo?

Para resolver esse problema, chega ao Brasil a linha de panelas RedSilver.

As panelas RedSilver possuem o revestimento antiaderente mais potente do mundo, capaz de preparar as melhores receitas sem grudar, mesmo após muito tempo de uso .

Além disso, a RedSilver não solta substâncias tóxicas, conhecidas como PTFE e PFOA, que são derivadas do plástico e fazem muito mal à saúde.