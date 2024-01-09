Redsilver A queridinha das celebridades
Musas fitness, nutricionistas e até grandes chefs de cozinha. Quem testa a RedSilver se apaixona! Assista aos vídeos:
Juju Salimeni
@jujusalimeni
@sheilamello
Sucesso de vendas no mundo, agora no Brasil.
Prepare receitas deliciosas e saudáveis sem usar uma gota de óleo! Afinal do que adianta comprarmos alimentos saudáveis, sem conservantes e com menos sódio, se eles são preparados em uma panela cheia de óleo?
Para resolver esse problema, chega ao Brasil a linha de panelas RedSilver.
As panelas RedSilver possuem o revestimento antiaderente mais potente do mundo, capaz de preparar as melhores receitas sem grudar, mesmo após muito tempo de uso.
Além disso, a RedSilver não solta substâncias tóxicas, conhecidas como PTFE e PFOA, que são derivadas do plástico e fazem muito mal à saúde.
Benefícios das panelas RedSilver
Não Gruda
(Mesmo após muito uso)
Através da tecnologia antiaderente exclusiva RS-ULTRA 3, de 3 camadas, a RedSilver é capaz de preparar os alimentos sem grudar e sem usar óleo, mesmo após muito tempo de uso.
Não precisa de óleo
Prepare alimentos sem usar uma gota de óleo. Livre-se da gordura dos óleos e tenha refeições mais saudáveis e práticas no seu dia-a-dia.
Todos os Tipos de Fogão (Inclusive Indução)
Graças ao seu revestimento especial de titânio, um dos metais mais resistentes do mundo, a RedSilver pode ser usada em diversos tipos de fogão, como à gás, indução, elétrico ou cerâmico, suportando as mais altas temperaturas.
Design sofisticado
A RedSilver conta com um design moderno e sofisticado, que vai combinar com a sua cozinha e impressionar seus convidados. Ela vem na cor vermelha clássica e possui 2 linhas cromadas na parte externa. O seu cabo emborrachado possui toque suave e não aquece durante o uso.
Mais saudável
Além de suas refeições não precisarem de óleo, a RedSilver também não solta substâncias tóxicas (PTFE e PFOA) durante o cozimento, como acontece com as panelas comuns. Muito mais saúde para você e sua família.
Benefícios das panelas RedSilver
Não Gruda
(Mesmo após muito uso)
Através da tecnologia antiaderente exclusiva RS-ULTRA 3, de 3 camadas, a RedSilver é capaz de preparar os alimentos sem grudar e sem usar óleo, mesmo após muito tempo de uso.
Não precisa de óleo
Prepare alimentos sem usar uma gota de óleo. Livre-se da gordura dos óleos e tenha refeições mais saudáveis e práticas no seu dia-a-dia.
Todos os Tipos de Fogão (Inclusive Indução)
Graças ao seu revestimento especial de titânio, um dos metais mais resistentes do mundo, a RedSilver pode ser usada em diversos tipos de fogão, como à gás, indução, elétrico ou cerâmico, suportando as mais altas temperaturas.
Design sofisticado
A RedSilver conta com um design moderno e sofisticado, que vai combinar com a sua cozinha e impressionar seus convidados. Ela vem na cor vermelha clássica e possui 2 linhas cromadas na parte externa. O seu cabo emborrachado possui toque suave e não aquece durante o uso.
Mais saudável
Além de suas refeições não precisarem de óleo, a RedSilver também não solta substâncias tóxicas (PTFE e PFOA) durante o cozimento, como acontece com as panelas comuns. Muito mais saúde para você e sua família.
Confira nossos tamanhos das Panelas
Frigideira 20cm
Frigideira 24cm
Caçarola 20cm
Caçarola 24cm
Panela 20cm
Panela 28cm
Leteira 16cm
Forma de Assar
Quem experimenta, recomenda! 99%
dos clientes satisfeitos
Escolha seu kit abaixo:
39% DESCONTO
leve 10, pague 6
de
R$1.870,00 por R$1.147,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
39% DESCONTO
leve 10, pague 5
de
R$1.850,00 por R$1.137,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
kit Padrão
leve 8, pague 4
de
R$1.506,00 por R$ 947,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
MAIS VENDIDO
40% DESCONTO
leve 14, pague 8
de
R$2.727,00 por R$1.637,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
KIT COMPLETO + CHURRASQUEIRA*
39% DESCONTO
leve 15, pague 9
de
R$3.262,00 por R$1.997,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
38% DESCONTO
LEVE 11, PAGUE 7
de
R$2.157,00 por R$1.347,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
35% DESCONTO
leve 12, pague 7
oferta válida por:
de
R$2.053,00 por R$ 1.337,00
em 12x sem juros de
desconto de R$ 716,00
+ 3 E-books grátis
42% Super promoção
leve 14, pague 7
oferta válida por:
de
R$2.614,00 por R$1.537,00
em 12x sem juros de
desconto de R$1.077,00
+ 3 E-books grátis
41% Super promoção
leve 8, pague 4
oferta válida por:
de
R$1.316,00 por R$777,00
em 12x sem juros de
desconto de R$ 539,00
+ 3 E-books grátis
38% DE DESCONTO
leve 6, pague 3
oferta válida por:
de
R$942,00 por R$567,00
em 12x sem juros de
desconto de R$ 375,00
+ 3 E-books grátis
37% DESCONTO
leve 8, pague 4
de
R$1.526,00 por R$ 967,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
33% DESCONTO
de
R$1.192,00 por R$ 797,00
em 12x sem juros de
+ 3 E-books grátis
33% DE DESCONTO
leve 11, pague 6
oferta válida por:
de
R$1.856,00 por R$ 1.247,00
em 12x sem juros de
desconto de R$ 609,00
+ 3 E-books grátis
32% DESCONTO
leve 6, pague 3
de
R$1.082,00 por R$ 737,00
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
15% DESCONTO
KIT REDSILVER SUPREME DUO LARANJA
de
R$1.094,00 por R$ 929,90
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
15% DESCONTO
KIT REDSILVER SUPREME DUO VERMELHO
de
R$1.0942,00 por R$ 833,41
em 12x sem juros de
+5% de desconto
+ 3 E-books grátis
Não encontrou o kit que procura?
Escolha seu kit de Panelas Redsilver:
MAIS VENDIDO
45% DE DESCONTO
leve 13, pague 7
de
R$2.151,00 por R$1.184,65
em 12x sem juros de
desconto de R$966,35
+ 3 E-books grátis
44% DE DESCONTO
leve 11, pague 6
de
R$1.827,00 por R$1.004,15
em 12x sem juros de
desconto de R$822,85
+ 3 E-books grátis
kit família
43% DE DESCONTO
leve 11, pague 7
de
R$1.954,00 por R$1.023,00
em 12x sem juros de
desconto de R$930,85
+ 3 E-books grátis
43% DE DESCONTO
leve 10, pague 6
de
R$1.600,00 por R$917,00
em 12x sem juros de
desconto de R$703,00
+ 3 E-books grátis
42% DE DESCONTO
leve 10, pague 5
de
R$1.503,00 por R$927,00
em 12x sem juros de
desconto de R$683
+ 3 E-books grátis
kit Padrão
leve 8, pague 4
de
R$1.286,00 por R$757,00
em 12x sem juros de
desconto de R$549,00
+ 3 E-books grátis
41% Super promoção
leve 8, pague 4
de
R$1.219,00 por R$777,00
em 12x sem juros de
desconto de R$539,00
+ 3 E-books grátis
42% DE DESCONTO
kit lançamentos
de
R$1.022,00 por R$617,00
em 12x sem juros de
+ 3 E-books grátis
34% Super promoção
leve 6, pague 3
de
R$571,00 por R$567,00
em 12x sem juros de
desconto de R$375,00
+ 3 E-books grátis
36 % DE DESCONTO
leve 4, pague 2
de
R$2.811,00 por R$427,00
em 12x sem juros de
desconto de R$1.184,00
+ 3 E-books grátis
34% DE DESCONTO
leve 4 pague 2
de
R$855,00 por R$407,00
em 12x sem juros de
desconto de R$211,00
+ 3 E-books grátis
leve 2
de
R304,00 por R$267,00
em 12x sem juros de
+ 3 E-books grátis
32% Super promoção
leve 3, pague 2
de
R$571,00 por R$387,00
em 12x sem juros de
desconto de R$184,00
+ 3 E-books grátis
Não encontrou o kit que procura?
Monte seu kit de Panelas Personalizado:
em até 12x de R$ 15,58 sem juros
em até 12x de R$ 22,25 sem juros
AVALIAÇÕES MAIS RECENTES DE CLIENTES
1053 Avaliações de clientes recebidas. Média:
Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta
Na compra de qualquer um dos kits acima, você está assegurada(o) em nosso programa de satisfação garantida, na qual se você não gostar do produto por qualquer motivo, nós devolvemos 100% do valor pago.
Perguntas mais frequentes sobre as RedSilver
Os preços iniciam à partir de R$267, de acordo com o kit desejado. Clique aqui e escolha um dos nossos kits disponíveis.
Clique aqui e escolha um dos nossos 8 kits disponíveis. Ao encontrar aquele que melhor te atende, clique no botão verde “Comprar Agora” para ser direcionado a etapa de pagamento.
Sim! Caso nenhum dos 8 kits te atenda, você também pode montar seu pedido da forma que desejar, clicando aqui.
Nós parcelamos em até 12x nos cartões de crédito e aceitamos também Pix e boleto bancário para pagamento à vista. Clique aqui e escolha o seu kit.
O prazo médio de entrega para a região sudeste é de até 7 dias úteis. Para as demais regiões, o prazo de entrega é de até 12 dias dias úteis, normalmente sendo entregue antes.
*O prazo de entrega exato será exibido no momento da compra, após informar o seu CEP.
Somos fabricantes e estamos há mais de 10 anos no mercado. Nosso registro no IMNMETRO é o 010 980/2022. Somos uma empresa séria e comprometida com nossos clientes. Utilizamos as maiores transportadoras do Brasil, que garantem a entrega dentro do prazo. Além disso, nosso site é totalmente seguro e criptografado, para que você possa realizar sua compra tranquilamente.
As panelas Redsilver possuem o revestimento antiaderente RS-ULTRA-3, uma tecnologia exclusiva, de padrão internacional, composta por 3 camadas de pó de pérola e titânio, que além de não grudar nada, também não solta substâncias tóxicas. E tudo isso foi comprovado pelo Inmetro, que conferiu à Redsilver a classificação máxima (A) em todos os testes.
Nós damos garantia de 90 dias para qualquer tipo de defeito e temos também a nossa garantia exclusiva de satisfação, que funciona assim: Você pode usar as panelas por 30 dias e se não gostar delas, por qualquer que seja o motivo, basta entrar em contato conosco por e-mail ou Whatsapp que nossa fábrica te devolve todo o dinheiro que você pagou! Mesmo que as panelas estejam perfeitas e sem nenhum defeito. Se você não gostou, nós devolvemos o seu dinheiro. Simples assim. Sem dor de cabeça e sem complicação.
Sim, você pode riscar o óleo da sua lista de compras! Com a Redsilver, você não usa nem uma gota de óleo e não gruda! É muito mais saúde para você e sua família.
Sim. Esse é um dos grandes diferenciais da RedSilver em relação às concorrentes similares brasileiras. A RedSilver continua sem grudar mesmo após muito tempo de uso devido ao seu antiaderente, que é formado por 3 camadas, seguindo o padrão de qualidade internacional. Já as concorrentes brasileiras contam com apenas 1 ou no máximo 2 camadas de antiaderente, se desgatando mais rapidamente.
Sim! Após realizar o seu pedido em nosso site, irá aparecer uma tela com a opção de adicionar mais tampas ao seu pedido. Além disso um de nossos vendedores também entrará em contato com você para perguntar se correu tudo bem com seu pedido e se você deseja incluir mais tampas ou alguma outra panela.
Sim! A RedSilver pode ser usada em todos os tipos de fogão: À gás, elétrico, cerâmico, indução, entre outros.
Limpar a RedSilver é muito simples! Basta utilizar detergente neutro, água e passar uma esponja suavemente. Você não precisará fazer muita força para esfregar a esponja, pois na RedSilver nada gruda. Você também pode lavar as panelas RedSilver na máquina de lavar louças.
A RedSilver está disponível para venda apenas através do nosso site oficial, e não é vendida em lojas físicas. Essa foi uma estratégia que adotamos para reduzir o preço para você, consumidor final, eliminando os custos com lojas, distribuidores e revendedores. Esse inclusive é outro grande diferencial, no qual superamos nossos principais concorrentes tanto na qualidade como também no preço.
Sim. Entregamos em todo Brasil através de diversas transportadoras e Correios.
Todos os nossos modelos de panela possuem a espessura de 4,2 milímetros, isso é quase o dobro da espessura das panelas comuns, que tem em média 2,5 milímetros. Essa característica faz com que as panelas RedSilver sejam muito mais robustas e resistentes. A diferença é nítida, e você já percebe na primeira vez em que tem uma RedSilver nas mãos.
Não. Os cabos e pegadores das panelas RedSilver são emborrachados, com toque muito suave, e por conta disso não esquentam.
Sim. Precisamos dos dados para que sua compra seja validada e o produto entregue corretamente em sua casa.
Após a confirmação do pagamento, você receberá em seu e-mail, e também no seu Whatsapp, uma mensagem da nossa equipe com os dados da sua compra e o código de rastreio da transportadora. Com essas informações você poderá acompanhar a entrega da RedSilver à qualquer momento.
Sim! Talvez você não saiba disso, mas existem alguns compostos tóxicos (PTFE, PFOA e OS PFOS) que as panelas comuns vão soltando enquanto cozinham os alimentos. De acordo com estudos recentes, o consumo de alimentos contaminados com esses compostos, à longo prazo, pode ocasionar problemas de artrite, tireóide, colesterol, infertilidade, entre outros.
A RedSilver é totalmente livre desses compostos, devido ao tipo de revestimento antiaderente utilizado. Então com a RedSilver você pode ficar tranquilo(a) com a sua saúde.
Sim! Se você preferir as panelas RedSilver podem ser lavadas também na máquina de lavar louças.
Receitas de Frigideira
Guia com Receitas deliciosas e completas para você usar na sua RedSilver.
Receitas gostosas e saudáveis
Neste Guia mostramos que é possível fazer receitas saudáveis e muito deliciosas.
Av. Mario Gurgel 5353, Bloco 8, Torre 3, Sala 1.209, São Francisco, Cariacica/ES, 29145-910